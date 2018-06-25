Google Maps помог женщине раскрыть обман мужа-курильщика

Сегодня, 11:50 \\ Мозаика

Жена обнаружила мужа с сигаретой в руках на снимках, предоставленных сервисом.

 Функция Google Maps Street View позволяет пользователям Сети ознакомиться с объектами, находящимися на улице. Иногда снимки становятся причиной появления аномальных существ, но в других случаях можно обнаружить неожиданные вещи. 50-летняя жительница Великобритании просматривала улицы возле дома в надежде обнаружить обман мужа.

Она стала находить в машине супруга обёртки от печенья, что натолкнуло её и на другие подозрения. Узнав о том, что возле их дома проезжала машина компании Google, женщина решила проверить изображение. Ей удалось поймать мужа-курильщика с поличным.

На снимке 58-летний мужчина стоял с сигаретой, несмотря на его утверждения, что он отказался от вредной привычки. Женщина сразу решила показать мужу снимок, который был удивлён неожиданной находке супруги.

Сервис помог раскрыть обман, который тщательно скрывался. Теперь мужчина вынужден заниматься спортом под постоянным контролем жены, которая следит, чтобы он проходил не менее 3 километров в день.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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