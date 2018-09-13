Свадьба, Пресли и вино: Группа «Хлеб» привезла из Лас-Вегаса новый клип

Сегодня, 10:43 \\ Мозаика

В пресс-службе группы намекнули, что за съемки клипа им не пришлось ничего платить. По словам представителей, участники группы «Хлеб» заплатили за видео «ноль рублей».

Группа «Хлеб» привезла из Лас-Вегаса новый клип. Музыканты сняли ролик на лирическую песню «Вино». В самом начале клипа появляется дисклеймер, в котором музыканты призывают поклонников не повторять их действия и не следовать примеру «взрослых и тупых дядь».

В клипе присутствуют многие необычные сцены. «Свадьба, Пресли и вино», - охарактеризовали ролик поклонники группы «Хлеб». Лас-Вегас известен своими соблазнами и свадьбами, которые там могут заключить пары. В клипе свадьбу сыграли музыканты группы. Двое участников «Хлеба» заключили шуточный брак, который зарегистрировал человек в костюме Элвиса Пресли.

За день клип собрал более 400 тысяч просмотров. Многим пользователям понравилась новая работа группы «Хлеб». Ролик набрал 53 тысячи лайков и всего 1,3 тысячи дизлайков. Такое соотношение может свидетельствовать о том, что клип группы «Хлеб» на песню «Вино» действительно оценили многие поклонники.

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Автор - Анна Пушкина
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