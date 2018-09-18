В США от рака и пневмонии умер сценарист и писатель Уильям Голдман

Драматургу было 87 лет. В своей жизни Уильям Голдман два раза получал номинацию на «Оскар».

16 ноября в США скончался Уильям Голдман, он был сценаристом и писателем. По информации издания The Washington Post, он умер от пневмонии и рака толстого кишечника. Об этом рассказала дочь Голдмана. У писателя начались осложнения, пневмония и онкология стали для его организма серьезным испытанием. Однако, с болезнями Уильям Голдман так и не справился.

Писатель Уильям Голдман скончался в Нью-Йорке, у себя дома на Манхэттене. Он был лауреатом премии «Оскар». На престижную премию его номинировали благодаря сценариям к кинофильмам «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» и «Вся президентская рать», которые тот написал. По его сценариям экранизировали книги, которые он сам писал. Таким образом зрители увидели экранизированные романы Голдмана «Марафонец» и историю о «Принцессе-невесте».

У сценариста Уильяма Голдмана был брат Джеймс. Он также был драматургом и сценаристом. Брат Уильяма Голдмана получал премию «Оскар», он умер 20 лет назад – в 1998 году.