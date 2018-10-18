Мединский объяснил, почему фильму "Собибор" не дадут "Оскар"

Сегодня, 17:49 \\ Мозаика

На пути российского фильма стоит политическая ситуация. Так министр заявил в Петербурге на Международном культурном форуме.

 Недавно Константин Хабенский попробовал себя в роли режиссера. По его руководством в России сняли картину "Собибор" по мотивам романа "Александр Печерский: прорыв в бессмертие", написанного Ильей Васильевым. Сюжет повествует о события в концлагере Собибор 1943 года. Создатели выдвинули фильм на участие в премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Публицист и блогер Дмитрий Пучков не берется прогнозировать успех "Собибора". Он отметил, что "Оскар" всегда был политическим явлением даже для США. Однако писатель признал актуальность поднятой Хабенским темы.

Владимир Мединский согласился с мнением соратника по форуму, но дал менее оптимистичный прогноз. Он призвал поклонников "Собибора" не рассчитывать на "оскар". Министр культуры объяснил формальный провал картины напряжением между Россией и США. По его мнению, вместо статуэтки работа завоюет признательность аудитории.

Чиновник напомнил, что впервые российский фильм удостоился "Оскара" в 1943 году. Это был фильм "Битва под Москвой". В США он получил иное название, которое Джордж Лукас позже "украл" для "Звездных войн" - "Москва наносит ответный удар".

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Автор - Александр Лубяной
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