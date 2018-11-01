Русский музей организовал виртуальные прогулки со звездами

Русский музей и «Одноклассники» приглашают всех желающих посмотреть экспонаты, не выходя из дома.

Социальная сеть «Одноклассники» и Русский музей в Санкт-Петербурге организовали виртуальные туры с участием известных российских звезд. В рамках проекта «Шедевры Русского», пользователи сети интернет могут посмотреть картины великих художников с экранов своих мониторов. В качестве аудиогидов к каждому представленному экспонату были записаны голоса известных людей творчества: Михаила Боярского, Вячеслава Бутусова, Ивана Урганта, Дельфина и многих других.

Директор музея Владимир Гусев рассказал, что в Русском музее давно стараются использовать технологические новинки, облегчающие доступ большего числа людей. «В данный проект мы поместили самые известные художественные работы. У пользователей появилась прекрасная возможность для детального рассмотрения шедевров Врубеля, Брюлова, Малевича и прочих. А самое главное, что о каждом полотне вам поведает голос известного человека», - прокомментировал Гусев.