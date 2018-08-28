Николь Кидман и Хью Грант сыграют супругов в сериале "Отмена"

Сегодня, 15:41 \\ Мозаика

Канал HBO анонсировал запуск мини-сериала в жанре триллер «Отмена» («The Undoing»). Его сюжет будет базироваться на романе Джин Ханфф Корнелиц «Ты должна была знать». Главные роли достались Николь Кидман и Хью Гранту.

Согласно сюжету, Грейс Сакс (Николь Кидман) – успешный психолог. Она помогает своим пациентам обнаружить в их жизни опасного человека. На эти темы Грейс даже выпускает книги. Помимо удачной карьеры, у Грейс счастливый брак, ее ребенок посещает частную школу. Накануне выпуска новой книги, ее муж (Хью Грант) загадочным образом исчезает. Позже главная героиня узнает, что не смогла заметить опасность в супруге, с которым прожила долгие годы. Теперь ей предстоит заново наладить свою жизнь и жизнь ребенка.

Автором сценария выступил Дэвид Э. Келли. Он также является исполнительным продюсером проекта вместе с Николь Кидман. Режиссер ленты - Сюзанна Бир.

HBO сравнивает «Отмену» с другим сериалом - «Большая маленькая ложь», в котором Кидман тоже сыграла. Количество эпизодов у двух этих проектов должно совпадать: «Большая маленькая ложь» состоял из семи серий в первом сезоне. По предварительным данным, у «Отмены» будет 6 эпизодов.

В данный момент Хью Гранта задействован в съемках «Крутых парней» Гая Ричи. Николь Кидман появится в роли Атланны - матери Аквамена в одноименном фильме уже в декабре этого года. В феврале 2019 актрису можно будет увидеть в главной роли в триллере «Время возмездия».

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Автор - София Волкова
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