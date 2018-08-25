The KLF построят пирамиду из кирпичей с человеческим прахом

Группа из Великобритании The KLF сообщила о необычном проекте. Музыканты возведут пирамиду. Она будет состоять из кирпичей, в которых будет прах 34,5 тысяч людей. Этим поделился журнал Fact.

KLF устраивают особое мероприятие под названием Toxteth Day Of The Dead. Люди могут прийти туда и принести прах мертвого человека и кирпич. Сам кирпич можно приобрести за 126 долларов. Акция получила лозунг «Купи сейчас, умри потом».

В процессе действаToxteth Day Of The Dead в каждый из кирпичей будет добавлено около 23 грамм человеческого праха. Из-за того, что участники коллектива Билл Драммонд и Джимми Коти с давних времен называют себя «старейшинами Му Му», церемония будет называться «МуМуфикацией». Всех пришедших ожидает бесплатный чай и угощения.

KLF выбрали Ливерпуль в качестве города, в котором возведут пирамиду. Строительство стартует 23 ноября. Музыканты не раскрывают подробностей, как скоро ее построят и каковы цели проекта.

The KLF основались в 1987 году в Лондоне. Они выступают в жанрах эйсид-хаус, хип-хоп и техно. Группа вполне заслужила статус эксцентричной. В 1992 году во время торжественной церемонии в честь премии «BRIT Awards» Драммонд пустил автоматную очередь холостыми патронами. После вручения премий состоялась вечеринка, на которую участники группы подкинули мертвую овцу. 1994 год запомнился тем, что музыканты уничтожили 1 млн фунтов стерлингов, который был заработан их творчеством.