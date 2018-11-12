РЕН ТВ ответит министру культуры концертом «Гражданской обороны»

Выступление Егора Летова с группой в «Крыльях» в 1994 году покажут в эфире телеканала РЕН ТВ.

Телеканал РЕН ТВ покажет памятный концерт группы «Гражданская оборона», который музыканты во главе с Егором Летовым дали в столичном дворце спорта «Крылья Советов» в 1994 году. Трансляция запланирована на полночь с воскресенья на понедельник. Данная информация официально подтверждена представителями канала.

Недавние высказывания главы Минкульта Мединского вызвали целую бурю негодования в широких массах. На предложения омских активистов назвать местный аэропорт именем их земляка Егора Летова, министр ответил резкой критикой. Вначале он продемонстрировал некомпетентность в данном вопросе, причислив умершего музыканта к списку живых, а после назвал поклонников его творчества «маргинальными элементами». Как выяснилось, многие молодые люди никогда не слышали о Егоре Летове. Исходя из этого, телеканал РЕН ТВ решил показать россиянам один из лучших концертов группы.