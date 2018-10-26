Полотно Дэвида Хокни установило новый рекорд на аукционе Christie's

Картина «Портрет художника» была продана за рекордную сумму при живом создателе.

На завершившихся торгах, организованных аукционным домом Christie's, произошло рекордное событие. Картину Дэвида Хокни, которая полностью называется «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» продали за самую дорогую цену, среди работ ныне существующих мастеров. Покупателю полотно обошлось в 90,3 миллиона долларов. Данную информацию подтвердил официальный сайт аукциона.

Британский художник Дэвид Хокни создал свое драгоценное творение в 1972 году, посвятив ее внутренним переживаниям, связанным с гомосексуальными наклонностями. Картина «Портрет художника» достаточно известна в широких кругах. В мультипликационном сериале «Конь БоДжек» у главного героя в кабинете висит утрированная копия полотна. Прошлый рекорд принадлежал скульптору Джеффу Кунсу, чью «Собаку из шариков» пустили с молотка за 58,4 миллиона.