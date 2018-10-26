Полотно Дэвида Хокни установило новый рекорд на аукционе Christie's

Сегодня, 12:13 \\ Мозаика

Картина «Портрет художника» была продана за рекордную сумму при живом создателе.

На завершившихся торгах, организованных аукционным домом Christie's, произошло рекордное событие. Картину Дэвида Хокни, которая полностью называется «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» продали за самую дорогую цену, среди работ ныне существующих мастеров. Покупателю полотно обошлось в 90,3 миллиона долларов. Данную информацию подтвердил официальный сайт аукциона.

Британский художник Дэвид Хокни создал свое драгоценное творение в 1972 году, посвятив ее внутренним переживаниям, связанным с гомосексуальными наклонностями. Картина «Портрет художника» достаточно известна в широких кругах. В мультипликационном сериале «Конь БоДжек» у главного героя в кабинете висит утрированная копия полотна. Прошлый рекорд принадлежал скульптору Джеффу Кунсу, чью «Собаку из шариков» пустили с молотка за 58,4 миллиона.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере сообщила пресс-служба ВГИКа.

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Мастурбирующая Наоми Уоттс попала в список лучших сексуальных сцен мирового кино

В список, составленный The Independent, вошли геи, лесбиянки и участники группового секса.

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

BMW рассекретила самый мощный седан BMW M340i новой генерации

Несмотря на то, что официальная презентация нового поколения BMW M340i состоится уже в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ