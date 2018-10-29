Пожилой японец случайно нашел в своей коллекции утерянный мультфильм Диснея

Сегодня, 10:30 \\ Мозаика

85-летний гражданин Японии наткнулся на уникальный мультфильм, просматривая свою коллекцию.

В коллекции пожилого мужчины из Осаки нашелся один из семи утраченных мультфильмов известного мультипликатора Уолта Диснея. Приключения кролика Освальда из короткометражки Neck’n’Neck долгое время считались потерянными. Мультфильм, продолжительность которого составляет 2 минуты, считается прямым предком легендарного мышонка Микки.

По словам коллекционера Ясуши Ватанабэ, он купил эту пленку более 70 лет назад у торговца за 500 местных йен. С тех пор анимация, которую разыскивал весь мир, так и хранилась у японца на полке. «Совсем недавно, я случайно увидел книгу об утраченных работах Уолта. В ней шла речь и о приключениях Освальда. Я тут же обратился в прессу, чтобы они проверили мультфильм Neck’n’Neck. Оказалось, что это одна из разыскиваемых потерь», - рассказал журналистам Ватанабэ. Теперь, лента 1927 года будет передана в музей Диснея.

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Автор - Антон Словацкий
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