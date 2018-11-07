В Москве откроют самую большую площадку для лазерного боя

Она появится в саду имени Баумана. Игроки смогут представить, будто участвуют в настоящем сражении, так как будут вести его под открытым небом и на огромной территории.

Власти Москвы готовят еще один проект для развлечения горожан. О нем сообщается на официальном сайте мэра Сергея Собянина. Как стало известно, с 26 октября на территории столицы откроют новую площадку для лазерного боя. Примечательно, что она станет самой большой в городе, чем, скорее всего, и будет привлекать посетителей.

В саду имени Баумана они смогут выбрать любой участок, главное, чтобы это не мешало другим посетителям. Пункт проката оборудования установят на главной аллее. Там игроки смогут взять специальное обмундирование, а также оружие для лазерного боя. Инструкторы помогут разобраться с ним и даже предложат несколько сценариев развития боя.

Неизвестно, оставят ли площадку насовсем или после тестового режима закроют. В своем решение власти будут опираться на то, насколько развлечение востребовано. В случае же, если будет наплыв желающих, они расширят ассортимент лазерного оружия.