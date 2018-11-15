Финальный сезон «Игры престолов» вернёт зрителей к началу сериала

Режиссёр сериала Дэвид Наттер уверен, что новые серии удивят поклонников.

Восьмой сезон «Игры престолов» станет финальным для телесериала, завершив всю историю. Один из режиссёров проекта решил заинтересовать зрителей, ожидающих выхода новых эпизодов в 2019 году, рассказав о новых сериях. По словам Дэвида Наттера поклонники вернутся к самому началу сериала прежде, чем узнают о финале.

Также режиссёр поделился с пользователями Reddit информацией о том, что восьмой сезон будет содержать много неожиданных и шокирующих подробностей, способных удивить любого зрителя. Дэвид Наттер не стал раскрывать основных сюжетных подробностей, позволив поклонникам самостоятельно подумать о том, как будут развиваться действия в финальных эпизодах. Режиссёр уверен, что зрители останутся довольны получившимся материалом и сюжетом в целом.

Стоит отметить, что фанаты «Игры престолов» смогут более подробно ознакомиться с историей сериала после выхода приквела «Длинная ночь», а над созданием сюжета которого будет трудиться автор оригинальной истории Джордж Мартин.