Time составил список из 10 лучших фильмов 2018 года

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Журнал Time составил топ-10 лучших фильмов, которые вышли в 2018 году. Лидером в списке оказалась кинолента «Рома», которую поставил режиссер Альфонсо Куарон.

В кратком описании фильма рассказывается о жизни богатой семьи, на которую работает домработница Клео. События происходят в Мехико в период 1970-х годов. «Рома» смонтирован в черно-белом цвете по задумке автора. Что касается наград, то лента заслужила «Золотого льва» за лучший фильм на Венецианском кинофестивале.

Издательство поставило на второе место документальный фильм «Будешь моим соседом?», который рассказывает о жизни Фреда Роджерса — актера детской передачи «Соседство мистера Роджерса». Третью строчку занимает фильм «Дневник пастыря» Пола Шредера, где главную роль исполняет Итан Хоук. В основе фильма лежит сюжет о священнике, который страдает от алкогольной зависимости из-за того, что озабочен проблемами окружающей среды.

В топ-10 также попали такие киноленты, как «Восьмой класс» с Элси Фишер, «Фаворитка» с Эммой Стоун, комедия «Сможете ли вы меня простить?», «Звезда родилась» с певицей Леди Гагой. Стоит отметить, что в этой картине Брэдли Купер исполнил главную мужскую роль, а также занял пост режиссера. Восьмую строчку занимает картина «Если Бил-стрит могла бы заговорить» режиссера Барри Дженкинса. Девятую и десятую строчку занимают фильмы «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри с Рами Малеком в главной роли, а также «Приключения Паддингтона 2».

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Автор - Константин Никитин
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