Муравьи не то, чем они кажутся: Дэвид Линч выпустил короткометражку "Муравьиная голова"

Американский кинорежиссер Дэвид Линч на «Фестивале разрушения» («Festival of Disruption») представил свое новое 13-минутное творение под названием «Муравьиная голова». В короткометражном фильме приняли участие «его друзья муравьи, сыр и прочее».

В этом видео звучат саундтреки из музыкального альбома режиссера «Frank 2000» и «Woodcutters From Fiery Ships». В коротком видео зрители могут увидеть муравьев, ползающих по сырной голове, которые ее поедают. На сайте Youtube можно посмотреть эту короткометражку. Кроме того, на этом канале можно услышать музыкальные релизы режиссера.

Ролик является частью промокампании джазового альбома Thought Gang, который создал сам Дэвид Линч в сотрудничестве с композитором Анджело Бадаламенти в 1990-х годах. Некоторые треки можно услышать в продолжении сериала «Твин Пикс» 2017 года и в фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь», однако полный релиз альбома состоится именно в этом году.

К слову, на Фестивале Разрушения также показали мир Твин Пикса с помощью VR-устройств. А недавно Оксфордский словарь внес два новых слова, в которых навсегда увековечены имена режиссером Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Слово Lynchian в данном словаре означает «характерный, напоминающий или подражающий произведениям Дэвида Линча».

72-летний Дэвид Линч является номинантом премии «Оскар» и «Золотой Глобус». Он также получил премии «Сезар» и «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм «Малхолланд Драйв». Кроме этого, его наградили премией Европейской киноакадемии за фильм «Простая история».