Алексей Учитель готовит фильм «47» о Викторе Цое

Российский режиссер планирует приступить к съемкам картины летом следующего года.

Российский кинематографист Алексей Учитель поделился с журналистами своими планами о новой работе. Режиссер планирует снять кино про рок-исполнителя Виктора Цоя. Учитель сообщил СМИ, что съемка нового проекта начнется 1 июля 2019 года.

«На данный момент проходит процесс выбора натуры для будущего фильма. Съемочные дни будут в Латвии, Литве и России. Актеры тоже будут выбраны из этих стран», - рассказал Алексей Учитель. По словам режиссера, он хочет создать мифологическое кино о Викторе, а для этого не нужен актер, который будет играть. «Я хорошо знал Витю, он снимался у меня в «Роке» и «Последнем герое». История, которая ляжет в основу новой киноленты случилась на самом деле. Я пока не определился с названием окончательно, но скорее всего кино будет называться «47», в честь последней работы Виктора с коллективом», - сообщил Учитель на культурном форуме в Санкт-Петербурге.