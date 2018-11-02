Скончалась звезда "Железной стороны" Скотти МакГрегор

Свои последние дни легендарная актриса доживала в доме для престарелых. Ее не стало на 94-м году жизни.

Зарубежные СМИ сообщают печальную новость, согласно которой в Соединенных Штатах Америки скончалась известная 93-летняя голливудская актриса Скотти МакГрегор. Согласно информации, которую предоставляет источник, она жила в специальном учреждении для пожилых представителей Фонда кино и телевидения, которое расположено в Вудленд-Хиллз. Информацию подтвердил представитель актрисы, однако до сих пор он так и не рассказал, по какой причине наступила смерть.

Скотти МакГрегор родилась в 1925 году в штате Калифорния. В юности она отучилась на актрису и начала обучать профессии других, а попутно и выступать на сцене. Она училась с уклоном на специализацию драмы, так что лучше всего у нее получалось играть в спектаклях такой тематики.

Скорее всего, именно из-за этого она так быстро стала звездой драматических фильмов и сериалов. Больше всего ее запомнили по ролям в картинах "Маленький домик в прериях" и "Железная сторона".