Мастурбирующая Наоми Уоттс попала в список лучших сексуальных сцен мирового кино

В список, составленный The Independent, вошли геи, лесбиянки и участники группового секса.

Британское издание The Independent составило список лучших сексуальных сцен мирового кинематографа всех времен. В ТОП-10 нашлось даже место одному кукольному мультфильму. Авторы рейтинга уверены, что хорошая сексуальная сцена в кино очень дорогого стоит. «Секс в кино – это не порнофильм. Такая сцена является часто самым значимым моментом сюжета. Некоторые постельные съемки сделали знаменитостями целую плеяду звезд кинематографа», - сообщили в редакции газеты.

Возглавила «горячий» рейтинг сцена из кинофильма «Валентинка» Дерека Сиенфрэнса. В картине 2010 года речь идет о молодой паре, которая испытывает тяжелые времена в отношениях, но при этом любовь не прекращается. На главные роли в фильме режиссер пригласил Райана Гослинга и Мишель Уильямс. Сыгранный ими оральный секс в душевой кабинке поразил зрителей реалистичностью и чувственностью. Следующей сценой признан эпизод из фильма «Любовь и баскетбол» 2000 года. Главная героиня теряет девственность с любимым парнем. Критики отдельно отметили, что в сцене используются контрацептивы, а это в кинематографе редкость. Замыкает тройку групповой секс из кинофильма «И твою маму тоже».

Кроме перечисленных фильмов, в список лучших сексуальных эпизодов вошли сцены из фильма про геев «Божья земля», а также лесбийская картина «Кэрол», в которой снялась Кейт Бланшетт. Нашлось в топ-листе место и мультфильму «Отряд Америка: всемирная полиция». В редакции The Independent особо отметили сцену с изменой в «Неверной» и мастурбацию молодой Наоми Уоттс, сыгравшей Бетти Элмс и Дайану Сэлвин в «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.