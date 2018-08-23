«Теория Большого взрыва» и «Юный Шелдон» пересекутся в новом проекте

По сериалам «Теория большого взрыва» и «Юный Шелдон» готовится кроссовер от телеканала CBS. Сегодня этим поделился портал Today Show.

Помимо этого, главные актеры шоу «Юный Шелдон» Иэн Армитедж, Лэнс Барбер и Монтана Джордан окажутся в новом эпизоде «Теории большого взрыва». Он выйдет в декабре 2018 года. До сих пор неизвестно, состоится ли встреча взрослого Шелдона и маленького Шелдона. Сюжет серии пока что держится в тайне.

Стивен Моларо, один из авторов истории про маленького Шелдона, рассказал, что не видит причин не использовать особую временную связь между сюжетами двух телешоу. Телешоу «Юный Шелдон» был продлен на второй сезон.

CBS транслирует заключительный 12-й сезон ситкома «Теория большого взрыва». 22 августа это подтвердили компании, занимающиеся производством сериала - Warner Bros. Television и Chuck Lorre Productions. Несмотря на слухи о еще одном сезоне, авторы Чак Лорри и Билл Прэди заверили, что история должна завершиться. «Теория большого взрыва» уже вошла в историю, как самый долгий ситком.

Джим Парсонс, играющий роль Шелдона Купера в «Теории» признан самым богатым теле-актером 2018 года согласно журналу Forbes. Возглавить спсиок ему удалось благодаря доходу в 26,5 млн. долларов.