Disney показала трейлер к фильму Тима Бертона «Дамбо»

28 марта 2019 года в кинотеатрах России ожидается премьера фильма Тима Бертнона «Дамбо». Картина основана на мультфильме 1941 года, но полностью копировать оригинал не будет. Сегодня Disney разместила новый трейлер «Дамбо» на YouTube.

Бывшая звезда цирковой сцены Холт Фэрриер и его семья становятся опекунами Дамбо. Слоненок всячески подвергается насмешкам со стороны окружающих из-за своих особенных ушей.Однако благодаря этим огромным ушам Дамбо способен летать. Пытаясь нажиться на индивидуальности слоненка, на него начинают охотиться и владелец цирка, и состоятельный предприниматель.

Тим Бертон отметил, что его интерпретация знакомой истории не будет полным копированием мультика 1941 года. В картине появятся новые действующие лица. Сам Дамбо выступит не столько главным героем, как вдохновителем для борьбы со злом. Также, слоненок на протяжении всего не будет разговаривать.

В фильме можно будет увидеть таких известных актеров как Майкл Китон, Ева Грин, Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито.

Первый трейлер фильма вышел в июне 2018 года.