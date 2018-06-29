Популярная песня на украинском языке возглавила российский чарт

Российский телеканал «Муз-ТВ» опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте итоги «Русского чарта» прошедшей недели. Список из 10-ти лучших песен возглавила композиция украинской группы KAZKA «Плакала».

Украинский коллектив оставил позади себя таких известных русских исполнителей как Сергей Лазарев, Егор Крид, Филлип Киркоров, Ирина Дубцова и другие. Большая часть поклонников «Муз-ТВ» отдала свои голоса именно за украинскую композицию. Люди в комментариях отмечают, что песня является «глотком свежего воздуха» серди «тупых и грязных» песен отечественной эстрады.

Видеоклип на песню «Плакала» был размещен на официальном YouTube-канале группы в конце сентября этого года. На данный момент это посмотрели более 43 млн раз.

Группа KAZKA была сформирована в 2017 году в Киеве. После успеха дебютной песни «Свята» молодые музыканты приняли участие в талант-шоу «X Фактор». Они не стали победителями, но завоевали большую армию поклонников на всей территории СНГ.