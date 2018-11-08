Warner Bros. рассказала о сюжете фильма "Годзилла против Конга"

Картина обещает раскрыть происхождение культовых монстров. Официальный синопсис опубликовал ресурс Screen Rant.

Как рассказали создатели, в основу фильма ляжет заговор влиятельных лиц. Его участники столкнут Годзиллу и Кинг Конга, предоставив кайдзю уничтожить друг друга в яростной схватке. Выживший станет бесспорным лидером всех ужасающих созданий.

Параллельно сценарий Терри Россио и Линдси бира вращается вокруг сотрудников правительственной организации "Монарх". Секретные агенты будут расследовать, откуда же появились Годзилла и Кинг Конг. Примечательно, что в начале ноября режиссер Адам Вингард засветил логотип "Монарха" в своем посте на Twitter. Организация принимала участие в недавно вышедшем ремейке "Годзиллы" и фильме "Конг: Остров черепа".

Кроме того, официально объявила Warner Bros. о начале съемок в Австрали и на Гавайских островах. Команда должна закончить съемки к началу 2020-го. Ведь премьера уже намечена на май этого года. В процессе примут участие такие знаменитости, как Александр Карсгард и Милли Бобби Браун. Бюджет проекта составляет 200 миллионов долларов.