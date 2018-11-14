«Лежал без движения»: священник рассказал об умершем актере Сергее Юртайкине из «Тихого Дона»

Племянник артиста рассказал о причине смерти Сергея Юртайкина. По словам родственника актера, до 90 лет он сохранял адекватное состояние, но после Юртайкину стало хуже.

Несколько последних лет своей жизни Сергей Юртайкин прожил у своего племянника. Родственника актера зовут Михаил (Макарий) Юртайкин, он – священнослужитель в поселке Снегири Подмосковья.

Священник рассказал об умершем актере. По словам Михаила Юртайкина, его дядя-актер в августе этого года перенес инсульт. 18 октября артист отметил свой 91-й День Рождения. Однако, после инсульта он «лежал без движения».

По словам племянника Сергея Юртайкина, после перенесенного инсульта он был в «коматозном состоянии». Актер умер в первом часу ночи 14 ноября. Михаил Юртайкин рассказывает, что его дядя-актер уже долгие годы не снимался в фильмах. Последней работой в кино для актера стали съемки фильма «Чудеса в Решетове», который вышел на экраны в 2004 году. Там Сергей Юртайкин исполнил небольшую роль, в одном из эпизодов кинофильма.

Священник рассказал, что коллеги актера никогда о нем не забывали. По словам племянника, о Сергее Юртайкине всегда помнили и заботились. Союз кинематографистов, Союз театральных деятелей и Гильдия киноактеров помогали актеру материально. Они привозили ему продукты и даже поздравляли с праздниками. Священник-родственник Сергея Юртайкина тепло отзывается о коллегах своего дяди, так как они всегда старались ему помочь.

По словам племянника, у артиста из «Тихого Дона» остались сыновья, а также племянницы с племянниками. Сергей Юртайкин сыграл Валета в «Тихом Доне», а также запомнился зрителям по «Маршу Турецкого» и фильму «Человек-невидимка».