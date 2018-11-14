Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере сообщила пресс-служба ВГИКа.

Стало известно о последних годах жизни актера Сергея Юртайкина. Артист несколько лет жил у своего племянника в поселке Снегири в Истринском районе Подмосковья.

Племянник актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого» является служителем веры. По данным пресс-службы ВГИКа, известного артиста у себя приютил его родственник-священнослужитель по имени Макарий Юртайкин.

Сергей Юртайкин умер в ночь на 14 ноября. Причин его смерти пока что не сообщают. Также пока что не известно, где и когда актер будет похоронен. Сергей Юртайкин являлся выпускником ВГИК имени Герасимова. Он был одним из студентов актерской мастерской самого Сергея Герасимова.

Юртайкин играл в «Тихом Доне» Валета. По словам представителей пресс-службы ВГИКа, актер исполнил роль очень талантливо. Сергей Юртайкин играл в театре, а также часто принимал участие в съемках фильмов и сериалов. Многим он запомнился по сериалам «Марш Турецкого» и «Дальнобойщики-2».