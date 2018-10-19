Основатель и бывший солист "Агаты Кристи" Вадим Самойлов выступит с программой «XXX»

Основатель и один из бывших солистов легендарного рок-коллектива «Агата Кристи» Вадим Самойлов готовит концертную программу «XXX». Выступление состоится 17 ноября в Санкт-Петербурге в клубе А2 Green Concert.

Вадим Самойлов напомнил, что грядущие выступления будут посвящено 30-летию со дня основания «Агаты Кристи». Он искренне поблагодарил всех фанатов, которые по-прежнему поддерживают его творчество и помнят о культурном наследии «Агаты Кристи». В честь знаменательной даты музыкант написал песню «Где-то между» на музыку Александра Козлова, который также был сооснователем группы. Он погиб в 2001 году. Вадим пообещал и другие новые песни в ближайшее время.

Группа «Агата Кристи» просуществовала на сцене 25 лет. В первые годы существования в коллективе присутствовал только один из Самойловых. В 1988 году в группу пришел младший брат Вадима – не менее талантливый Глеб. Он стал постоянным солистом и автором песен на постоянной основе наравне с братом. В 2010 году группа окончила свое существование. Глеб создал свою рок-группу «The Matrixx».

В 2015 году произошел затяжной конфликт между братьями на тему того, что Вадим в одиночку исполнял песни Глеба, написанные им во времена «Агаты Кристи». Глеб был категорически против такого поведения со стороны брата. Дело дошло до суда, где в итоге победившим стал Вадим. Суд постановил, что он имеет право исполнять песни, написанные Глебом для группы.