По книгам Джорджа Мартина снимут еще два сериала

Писатель Джордж Мартин, благодаря которому появился сериал «Игра престолов», планирует сотрудничество с компаниями Hulu и Universal Cable Productions. Речь идет о приобретении прав на экранизацию книг Мартина «Дикие карты».

К съемке сериала приступят сразу после утверждения сделки. Джордж Мартин также выступит продюсером проекта. Заинтересованные компании уже задействовали сценаристов для написания материала для двух телесериалов.

«Дикие карты» - это несколько романов и повестей, связанных одной вселенной. Дебютная книга появилась в 1987 году. На данный момент, вселенная «Диких карт» насчитывает 27 произведений.

В «Диких картах» сюжет разворачивается в настоящее время, но после эпидемии. Ее вызвал вирус инопланетного происхождения, образовавшийся в 1946 году в Манхэттене. Вирус уничтожил большую часть населения планеты, а выживших сделал либо мутировавшими существами, либо наделил суперсилой.

На 2 декабря 2018 года компания UCP готовит сериал по повести Мартина в жанре хоррор - «Летящие сквозь ночь».

В 2017 году Джордж Мартин поделился, что НВО запустят несколько приквелов к «Игре престолов». Первый два фильма расскажут о семье Дейнерис Таргариен.