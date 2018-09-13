«Похоронивший» себя заживо рэпер даст концерт в Волгограде

Дмитрий Кузнецов, более известный под псевдонимом Хаски, является весьма неоднозначной фигурой в российском хип-хопе. Его концерты были отменены в Тольятти и Самаре, но в Волгограде он все-таки планирует выступить.

Рэпер Хаски известен своими провокационными выходками. Не так давно он устроил некий акт перформанса и лег в гроб. «Похоронивший» себя заживо музыкант регулярно выпускает новые песни, 23 ноября он даст концерт в Волгограде.

В конце октября рэпер Хаски сообщал, что в Тольятти и Самаре его концерты были отменены по указу надзорных органов. Якобы, в его песнях есть провокационные призывы к разврату и нарушениям законов. После этого слова Хаски опровергли в прокуратуре городов, представители правоохранительных органов заявили, что они не отменяли концерты рэпера. Однако, исполнитель так и не выступил в вышеуказанных городах.

Несмотря на все скандалы, Хаски должен приехать в Волгоград. По данным СМИ, рэпер даст концерт 23 ноября. Билеты на его выступление уже почти раскуплены. Фанаты Хаски опасаются, что концерт рэпера будет отменен. Между тем, в прокуратуре Волгоградской области указали, что у поклонников рэпера нет поводов для переживаний, его концерт пока что никто не планирует отменять. Ранее уже сообщалось о том, что рэпер устроил «похороны» и даже пригласил на них поклонников.