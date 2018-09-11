«За заслуги в развитии культуры»: Дима Билан стал Заслуженным артистом России

Певец, дважды представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение», получил почетное звание. Указ об этому уже подписал президент России Владимир Путин.

На портале правовой информации 14 ноября появился новый указ, согласно которому певец Дима Билан стал Заслуженным артистом России. Путин присвоил известному исполнителю почетное звание «за заслуги в развитии культуры». В описании причин, по которым Билан стал Заслуженным артистом России, также указано, что певец ведет «многолетнюю плодотворную» деятельность.

Дима Билан начал свою карьеру с 2000 года. Тогда он впервые попал в ротацию популярного российского музыкального телеканала. С 2002 году Билан начал работать с известным продюсером Юрием Айзеншписом, тогда он выступил на «Новой волне» в Юрмале и стал весьма популярен. Песня «Я ночной хулиган» несколько лет подряд была нарицательной для Билана, многие до сих пор зовут его «ночным хулиганом».

Билан регулярно выпускает песни, которые становятся популярными среди молодежи. В 2005 году певец занял на «Евровидении» второе место, а в 2008 году он одержал победу на песенном конкурсе с песней Believe me.

После смерти Юрия Айзеншписа Билан стал работать с продюсером Яной Рудковской. Примерно с 2008 года карьера певца стремительно развивалась, он регулярно получает музыкальные награды и премии. В 2017 году издание Forbes составило рейтинг, согласно которому Дима Билан находится на 5-м месте в рейтинге самых богатых знаменитостей России, тогда его доходы оценили в 6 миллионов долларов.