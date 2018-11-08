Работники «Казаньоргсинтеза» перепели «Богемскую рапсодию» группы Queen

К 60-летию завода рабочие сняли клип, в основу которого легла песня известной рок-группы, о которой совсем недавно вышел фильм «Богемская рапсодия». В новой вариации хита сотрудники казанского «Оргсинтеза» поют о важности работы на производстве.

Работники «Казаньоргсинтеза» поразили пользователей Сети. Оказывается, химики-технологи умеют довольно неплохо петь и сочинять весьма необычные песни. Сотрудники ПАО «Казаньоргсинтез» перепели «Богемскую рапсодию» группы Queen.

В новой трактовке химики спели о своем заводе, употребив и зарифмовав слова «поликарбонат» и «пропилен». Работники «Казаньоргсинтеза» также спели о том, что работать на заводе – это не играть «в танчики в Сети». Пользователи оценили ролик положительными отзывами.

Клип на песню «Богемская рапсодия» от химиков-технологов понравился многим комментаторам. Ролик вполне удачно смонтирован, работникам также удалось успешно свести звук с видео, из-за чего полученный клип выглядит качественным и практически профессиональным.