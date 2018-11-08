Работники «Казаньоргсинтеза» перепели «Богемскую рапсодию» группы Queen

Сегодня, 10:34 \\ Мозаика

К 60-летию завода рабочие сняли клип, в основу которого легла песня известной рок-группы, о которой совсем недавно вышел фильм «Богемская рапсодия». В новой вариации хита сотрудники казанского «Оргсинтеза» поют о важности работы на производстве.

 Работники «Казаньоргсинтеза» поразили пользователей Сети. Оказывается, химики-технологи умеют довольно неплохо петь и сочинять весьма необычные песни. Сотрудники ПАО «Казаньоргсинтез» перепели «Богемскую рапсодию» группы Queen.

В новой трактовке химики спели о своем заводе, употребив и зарифмовав слова «поликарбонат» и «пропилен». Работники «Казаньоргсинтеза» также спели о том, что работать на заводе – это не играть «в танчики в Сети». Пользователи оценили ролик положительными отзывами.

Клип на песню «Богемская рапсодия» от химиков-технологов понравился многим комментаторам. Ролик вполне удачно смонтирован, работникам также удалось успешно свести звук с видео, из-за чего полученный клип выглядит качественным и практически профессиональным.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

В Калининграде объявлен набор актеров для массовки на фильм "Порт"

В городе Калининград ищут людей разного пола в возрасте от 30 до 45 лет для съемок в киноленте «Порт». Завтра будут снимать траурную сцену на кладбище и съемочную группу нужно пополнить актерами для...

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

В декабре выйдет версия "Дэдпул 2" для детской аудитории

Реклама в поддержку фильма «Дэдпул 2» не перестает сбавлять свой темп. Вышел ролик...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Баста выпустил новый клип на песню "Я почти погиб"

 Популярный ростовский рэп-исполнитель Василий Вакуленко больше известный как Баста...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ