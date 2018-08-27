Финал "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года

Сегодня, 19:20 \\ Мозаика

Канал HBO, транслирующий нашумевший телесериал «Игра престолов» официально признался, когда выйдет последний сезон. Премьера состоится в апреле 2019 года.

HBO разместил тизер на своем YouTube-канале, подогревающий ожидания фанатов сериала. Ролик под хештегом #ForTheThrone показывает самые трагические и волнующие моменты 7 сезонов.

Канал признался, что восьмой сезон разделят на две части. В апреле зрителей ожидает только первая часть. Также, официально был назван только месяц появления восьмого заключительного сезона, но точный день так и не объявлен. Есть предположение, что объявление точной даты прозвучит в ходе специальной трансляции в прямом эфире, как это устраивалось для седьмого сезона.

Основной проблемой всех героев «Игры престолов» в восьмом сезоне станет решающая битва с Королем Севера и его армией мертвых. Действие начнется в Винтерфелле, куда прибудет Дейнерис Таргариен и ее армия.

Актеры сериала неоднократно признавались в интервью, что количество смертей последнего сезона побьет все рекорды в сравнении с предыдущими сезонами. У создателей шоу ушло около 10 месяцев на съемку всех 10 эпизодов, которые закончат историю.

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Автор - София Волкова
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