Русский Скрудж Макдак: В Москве покупатель расплатился за iPhone ванной мелочи

Сегодня, 16:40 \\ Мозаика

Молодой человек накопил на телефон мечты, собирая монеты. В салон магазина "re:Store" он принес более 100 тысяч рублей.

 Сегодня в Москве произошел необычный случай с покупателем новейшего флагмана iPhone XS от американской корпорации, выпускающей технические новинки, Apple. Как оказалось, он смог сегодня приобрести смартфон, однако за этим процессом наблюдали не только другие клиенты, но также и представители СМИ.

 Дело в том, что за покупку он расплатился ванной мелочи. Он занес ее прямо в салон и попросил продавца продать ему указанную выше модель со встроенными 256 ГБ памяти. Процесс пересчета денег занял довольно долгое время, так как в магазине отсутствовала машина для автоматического подсчета мелочи. В СМИ молодого человека уже прозвали русским Скруджем Макдакаком.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

«Летать за копейки»: эксперты рассказали, как сэкономить на авиабилетах

 В канун праздников и длинных выходных поиск дешевых билетов на самолеты усложняется. Эксперты решили рассказать, когда нужно начинать планировать путешествие и как снизить цену авиабилета.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

В Калининграде объявлен набор актеров для массовки на фильм "Порт"

В городе Калининград ищут людей разного пола в возрасте от 30 до 45 лет для съемок в...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

В 2019 году снимут новый фильм про Джея и Молчаливого Боба

Новый проект 2019 года станет сиквелом фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ