Русский Скрудж Макдак: В Москве покупатель расплатился за iPhone ванной мелочи

Молодой человек накопил на телефон мечты, собирая монеты. В салон магазина "re:Store" он принес более 100 тысяч рублей.

Сегодня в Москве произошел необычный случай с покупателем новейшего флагмана iPhone XS от американской корпорации, выпускающей технические новинки, Apple. Как оказалось, он смог сегодня приобрести смартфон, однако за этим процессом наблюдали не только другие клиенты, но также и представители СМИ.

Дело в том, что за покупку он расплатился ванной мелочи. Он занес ее прямо в салон и попросил продавца продать ему указанную выше модель со встроенными 256 ГБ памяти. Процесс пересчета денег занял довольно долгое время, так как в магазине отсутствовала машина для автоматического подсчета мелочи. В СМИ молодого человека уже прозвали русским Скруджем Макдакаком.