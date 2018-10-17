Jamiroquai представят в Москве новый альбом

Сегодня в СК "Олимпийский" свою новую пластинку представит британский коллектив Jamiroquai.

Одни из самых известных представителей фанка, эйсид-джаза и джаз-фанка приедут в Россию, чтобы сыграть свежий материал с восьмого альбома «Automation», который вышел 31 марта 2017 года. Пластинка была написана после 7-летнего перерыва. Кроме новинок на концерте можно будет услышать и старые известные композиции.

Предыдущий альбом группы «Rock Dust Light Star» вышел 1 ноября 2010 года.

Солист коллектива Jamiroquai Джэй Кей известен своими экспериментами с внешним видом на сцене, в частности, с головными уборами. Он также часто становится центром внимания прессы. Он пережил наркотическую зависимость, обвинялся в подражании Стиви Уандеру, и покупал дорогостоящие спортивные автомобили, одновременно выступая за защиту экологии. Джэй Кей принимал участие в акции за легализацию марихуаны. Это все же не помешало ему открыть свою студию звукозаписи и вернуться в музыку спустя 7 лет, собирая стадионы.