Дайдо вернется с новым альбомом и отправится в турне

Музыкальный журнал Pitchfork сообщил о подготовке нового альбома Дайдо. Поп-исполнительница из Великобритании вернется в музыку после 5-летнего перерыва.

Выпуском альбома «Still On My Mind» займется лейбл BMG. Новый материал выйдет в свет 8 марта 2019 года.

Также на официальном YouTube-канале Дайдо вышел первый сингл, приуроченный к альбому - «Hurricanes». Певица обещает большое турне по Европе и Северной Америке. Концертную деятельность Дайдо возобновит после 15-летнего перерыва.

В подготовке нового материала Дайдо помог её брат Ролло Армстронг. Они также являются бывшими коллегами по группе Faithless, с участия в которой начался карьерный путь Дайдо.

Предыдущий альбом Дайдо «Girl Who Got Away» вышел 4 марта 2013 года.