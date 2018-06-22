В Московском зоопарке проведут лекции о животных-мутантах

Сегодня, 17:56 \\ Мозаика

Сотрудники учреждения подготовили ее специально для детей, которые хотят узнать больше о животных, живущих на воле в экстремальных условиях.

 12 ноября в службе Московского зоопарка по связям с общественностью сообщили о мероприятиях, которые готовят в учреждении для детей на ближайшее будущее. Было объявлено, что 17 ноября, в субботу, там состоится лекция под названием "Мутанты ледяного континента". Ее произнесут в Детском лектории сначала в 12 часов дня, а после повторят в два часа дня.

 Посетителям расскажут о животных-мутантах, которые смогли выжить во льдах Антарктиды, а также в морях, которые ее окружают. Сотрудники зоопарка уточнили, что называют этих животных так из-за их способности приспосабливаться под обстоятельства, чтобы не умереть. Речь будет идти о тех живых существах, которые обитают на территории Российской Федерации.

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Автор - Мартина Корф
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