Эннио Морриконе дал комментарий по поводу "своих" слов в адрес Квентина Тарантино

Эннио Морриконе ответил на критику в сторону режиссера Квентина Тарантино, которая была адресована от лица композитора.

Итальянский композитор ответил, что ни разу в жизни такого не говорил о Квентине. Более того, он даже ни разу не встречался с журналистом немецкого издания Playboy, чтобы давать им какое-то интервью. Морриконе, в свою очередь, сказал, что считает Тарантино великим режиссером, назвав его мужественным человеком с огромной индивидуальностью. Он крайне счастлив тем, что сотрудничество с Квентином принесло ему заветную статуэтку «Оскар». Эннио передает, что будет вечно ему благодарен за возможность сочинять музыку для него. Однако за слова, которые написала от его имени редакция журнала Playboy, где он, назвал Тарантино «мусором», композитор пообещал подать уголовный или административный иск против издательства. Сейчас уже этим занимается адвокат итальянца. Об этом сообщает источник The Hollywood Reporter.

Напомним, что недавно вышло скандальное интервью с Эннио Морриконе, которое должно было попасть в декабрьский номер журнала Playboy. В нем композитор рассказал, как сильно ненавидит церемонию «Оскара», а также, как сильно он ненавидит фильмы, которые делает Квентин Тарантино. Позже, об этом интервью рассказал композитору его друг-режиссер Джузеппе Торнаторе. Ответ Морриконе был незамедлителен — он дал опровержение и подал иск в суд за ложь, которую написало немецкое издательство. Сам композитор был удивлен тем, что такое могло произойти в мире журналистики. Эти слова он с яростью передал режиссеру Торнаторе по телефону, пишет издание Rebubblica.