Наталья Сергунина: символично установление автора строений ВДНХ в период восстановления выставки

На ВДНХ вернули имя безымянному сооружению, автор которого был прежде не установлен. Как обнаружено в результате встречных исследований историков и искусствоведов, декоративная башня-колонна, расположенная недалеко от павильона «Рыболовство», создана по проекту известного мастера русского авангардизма Эля Лисицкого.

Лисицкий работал над оформлением ВСХВ в 1935-1939 гг., создавал проекты планировок и декораций для павильонов, рекламные установки для пищевой промышленности. Вероятно, декоративная башня-колонна была одной из таких установок и стала единственной сохранившейся.

Сооружение представляет собой ажурную башню, составленную из сот вертикально расположенных рыболовных садков. Венчает конструкцию шар-скафандр с фигурами двух металлических рыб. В 1950-е вершина конструкции была видоизменена – двух карпов, плывущих в разные стороны, сменила фигура осетра.

Как рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина, установление авторства одного из артефактов ВДНХ особенно важно и символично сейчас, когда комплексу возвращается его историческое предназначение. Значение открытия велико как для возрождающейся выставки, так и для истории самой Москвы, сохранения объектов мастеров русского искусства.







