"Допрыгался": Лидер украинской группы "Фиолет" провалился под сцену во время концерта в Луцке

Сегодня, 15:07 \\ Мозаика

Лидер украинской рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк во время концерта упал под сцену. Инцидент случился в городе Луцк в Украине.

Об этом информирует источник РИА Новости. Видео данного эпизода с концерта выложили на сайте Youtube. На нем видно, как артист энергично выступал на сцене, подбадривая публику, как вдруг под ним проломились доски и он упал под сцену. На помощь к нему подоспели его друзья. Тем не менее, даже после такого конфуза певец продолжил петь на сцене. Его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что похожий случай произошел с участником группы Gorillaz в Копенгагене. К несчастью, музыканта пришлось госпитализировать, а концерт, вскоре, был отменен.

Рок-группа «Фиолет» была основана в 2009 году в Луцке. За свою карьеру они выпустили 4 альбома, крайний из которых — Aurora – был выпущен в этом году. Кроме этого, Сергей Мартынюк также имеет свои сольные проекты.

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Автор - Константин Никитин
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