В Калининграде объявлен набор актеров для массовки на фильм "Порт"

В городе Калининград ищут людей разного пола в возрасте от 30 до 45 лет для съемок в киноленте «Порт». Завтра будут снимать траурную сцену на кладбище и съемочную группу нужно пополнить актерами для массовки.

Первое объявление было опубликовано в социальной сети Вконтакте в паблике «Съемки в кино в Калининграде». 12 ноября актерам нужно будет выступить в массовой сцене на кладбище, где они будут играть сотрудников ФСБ. Иначе эта роль называется «друзья самого крутого бизнесмена». Обязательно нужно приходить в классических костюмах. Кроме того, для съемок также требуются мужчины и женщины, которые исполнят роль рабочих лаборатории в возрасте от 27 до 45 лет, охранников (30-45 лет), экспертов и полицейских (30-45 лет). Претендентов просят прислать фотографии и номера телефонов бригадиру артистов массовых сцен компании «Запад Фильм» Янушу Тарану.

Съемки картины «Порт» стартовали в сентябре 2018 года. Продюсеры фильма — Константин Эрнст и Александр Цекало. В главных ролях — Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец и другие. Работа продлиться до 30 ноября.

В добавок к массовым сценам, также ведутся поиски девушки-дублера ключевого персонажа. Главные требования: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные длинные волосы.