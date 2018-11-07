Шведский рокер считает, что Deep Purple лучше Black Sabbath и Led Zeppelin

Фронтмен шведской группы Opeth довольно резко высказался о роке старой школы, особенно выделив авторов знаменитой песни «Smoke on the Water».

Шведская прогрессив-метал группа Opeth является, пожалуй, лидирующей в этом жанре в Северной Европе, а также имеет вес в современном мировом рок-сообществе. В недавнем интервью для интернет-журнала Music Radar бессменный лидер группы Микаэль Окерфельдт выдал довольно интересный ответ на вопрос о том, какие группы он стал бы сравнивать как примеры для подражания: «Deep Purple, будучи в своей лучшей форме, не смогли бы встретить сопротивление. Против них нельзя было бы выставить даже Led Zeppelin… они бы просто испарились. Особенно Black Sabbath, у которых бы вообще шансов не было!»

Интересен тот факт, что сама группа Opeth проделала очень своеобразный путь в становлении своего жанра. Начав с такого жанра как сатанинский дет-метал, шведы постепенно пришли к призефиренному звучанию прогрессивной музыки, используя фольк, джазовые приёмы и аранжировку в стиле 70-80-х годов, а также полностью отказавшись от дет-метал составляющей. Тем не менее, группа не брезгует исполнением своих старых песен на живых выступлениях. Их последний альбом «Sorceress» вышел в 2016, но всё в том же интервью для Music Radar Окерфельдт признался о начале работы над новой пластинкой.