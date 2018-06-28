Эннио Морриконе назвал Квентина Тарантино кретином

Давние разногласия между культовыми композитором и режиссёром набирают новые обороты.

Знаменитый итальянский композитор, ставший автором музыки для таких культовых фильмов, как «Хороший, плохой, злой», «Дни жатвы» и «Однажды на Диком Западе», продолжает в негативном ключе отзываться о фильмах знаменитого Квентина Тарантино, для фильмов которого Морриконе также неоднократно писал музыку.

В своём интервью для Playboy Germany композитор крайне резко высказался по поводу творчества режиссёра: «Этот человек кретин. Он просто крадёт чужие идеи и потом собирает их воедино. В этом нет ничего оригинального. Также его и режиссёром считать нельзя. А потом и нельзя его приравнивать к таким великим личностям Голливуда, как Альфред Хичкок или Билли Уайлдер». Также культовый композитор подчёркивает на том, что не является фанатом фильмов Тарантино, назвав их мусором.

Уже долго посыпая знаменитого режиссёра шквалом критики, Эннио Морриконе, не стоит забывать, является автором музыки для большинства самых знаковых фильмов Тарантино. К примеру, музыка в фильме «Омерзительная восьмёрка» (за неё Морриконе получил «Оскар») также была написана итальянским композитором, к слову, который 10 ноября отпраздновал своё 90-летие.