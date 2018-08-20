В декабре выйдет версия "Дэдпул 2" для детской аудитории

Сегодня, 09:47 \\ Мозаика

Реклама в поддержку фильма «Дэдпул 2» не перестает сбавлять свой темп. Вышел ролик детской версии фильма.

Напомним, что недавно персонаж Дэдпул, которого играет актер Райан Рейнольдс, снялся в рекламе в поддержку борьбы против рака. На той рекламе он выступил в качестве «дэдпула-художника». Также он был одет в LEGO-стилистике.

В новой рекламе Дэдпул одет в новогоднюю одежду, а сам он сидит верхом на рождественском олененке Рудольфе — главном помощнике Санта-Клауса.

Под «рекламой» имеется ввиду его новый постер к сиквелу фильма, который смонтировали для детской аудитории. Судя по этому постеру, в картине будут отсутствовать слова, начинающиеся на букву «F».

Детская версия сиквела фильма «Дэдпул 2» выйдет в прокат 12 декабря 2018 года.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

 За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а вот на роль Рейчел Грин сценаристы нашли другую актрису, не Дженнифер Энистон.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

В Московском зоопарке родилась редкая мартышка диана впервые за 16 лет‍

 Судя по тому, насколько часто в учреждении появляются новые особи, оно растет и...

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Выполнявшая трюки за "Чудо-Женщину" каскадерша умерла в США

 Примечательно, что Китти О'Нил заслуженно называли "самой быстрой женщиной в мире". За...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ