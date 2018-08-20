В декабре выйдет версия "Дэдпул 2" для детской аудитории

Реклама в поддержку фильма «Дэдпул 2» не перестает сбавлять свой темп. Вышел ролик детской версии фильма.

Напомним, что недавно персонаж Дэдпул, которого играет актер Райан Рейнольдс, снялся в рекламе в поддержку борьбы против рака. На той рекламе он выступил в качестве «дэдпула-художника». Также он был одет в LEGO-стилистике.

В новой рекламе Дэдпул одет в новогоднюю одежду, а сам он сидит верхом на рождественском олененке Рудольфе — главном помощнике Санта-Клауса.

Под «рекламой» имеется ввиду его новый постер к сиквелу фильма, который смонтировали для детской аудитории. Судя по этому постеру, в картине будут отсутствовать слова, начинающиеся на букву «F».

Детская версия сиквела фильма «Дэдпул 2» выйдет в прокат 12 декабря 2018 года.