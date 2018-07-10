Создатели назвали новую серию "Простоквашино" сюрреализмом

Киностудия «Союзмультфильм» опубликовала в сети новый эпизод "Простоквашино". Интересно, что помимо сюрреализма, на который указывают сами создатели, в мультфильме есть отсылки к "Утомленным солнцем".

Новая серия стала восьмой в мультипликационном сериале "Простаквашино". Сами работники киностудии «Союзмультфильм» назвали ее «Ненастоящий детектив». Сообщается, что в ней речь идет о расследовании главными персонажами ленты совершенного преступления.

В описании к новой серии создатели указали, что пока Шарик делает фотографию одного из новых героев мультфильма, в Простоквашино происходит преступление. Почтальон Печкин занимается выяснением всех обстоятельств случившегося и в ходе допроса понимает, что единственным посторонним на месте событий стал он сам. Персонажам истории предстоит распутать запутанный клубок происшествия и выяснить, что произошло.

Посмотреть вышедший эпизод можно на популярном видео-хостинге YouTube. Кроме того, как указали авторы серии, в ней имеется определенный особенности, которые являются прямой отсылкой к образному ряду картины "Утомленные солнцем". Об этом заявил сам режиссер серии Михаил Солошенко. Интересно, что Почтальон Печкин в эпизоде заговорил голосом Ивана Охлобыстина и даже исполнил песню «Сижу за решеткой в темнице сырой».