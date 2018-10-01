В 2019 году снимут новый фильм про Джея и Молчаливого Боба

Новый проект 2019 года станет сиквелом фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Он будет называться «Перезагрузка Джея и Молчаливого Боба».

Съемочный процесс пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана. Согласно задумке авторов, актеры должны быть прежними, но их возраст по сюжету будет несколько изменен. Свое участие в фильме подтвердил Джейсон Мьюз, который и поделился со СМИ информацией о будущей премьере.

На данный момент уже готов сценарий. Сообщается, что фильм затронет основные проблемы современного мира. Подаваться эта тема будет в привычном стиле Джея и Молчаливого Боба.

Джэй и Молчаливый Боб являются неизменными персонажами почти всех кинолент Кевина Смита. Впервые они появились на экране в его дебютном фильме «Клерки». Главными действующими лицами персонажи стали в фильме «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», который вышел в 2001 году. Сиквел планировался еще в 2017 году, однако реализовать идею не получилось.

26 февраля этого года известный актер и режиссер Кевин Смит перенес сердечный приступ, оказавшись на грани смерти.