В России стало больше молодых поклонников классической музыки - Мацуев

В России отмечается существенное омоложение слушателей концертов классической музыки. Эту тенденцию заметил пианист и народный артист страны Денис Мацуев.

Мацуев за год своих выступлений увидел большое количество молодых людей. По словам пианиста, такое не наблюдается ни в США, ни в Европе. В российских крупных городах и глубинках молодежь с удовольствием слушает двухчасовой концерт.

Пианист считает, что полюбить классическую музыку помогает нововведение Московской филармонии – так называемые виртуальные филармонии. Мацуев принимает активное участие в проекте. Он рассказал, что система позволяет транслировать его концерты даже в маленьких городах России в прекрасном качестве, которое передает всю атмосферу мероприятия, создавая музыкальный праздник.

Музыкант не считает виртуальные филармонии полной заменой настоящему посещению концерта, но рассматривает это как первый шаг на пути культурного просвещения молодежи России.

Также Мацуев является членом совета директоров «Первого канала», и каждый раз, бывая в Москве, старается бороться за культурные и высокоинтеллектуальные программы на главном канале.