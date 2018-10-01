Валдис Пельш улетает в Антарктиду

Известный российский телеведущий отправится в экспедицию на Антарктиду в конце ноября.

Популярный журналист и режиссер документального кино Валдис Пельш снимет фильм, посвященный 200-летию открытия Антарктиды. Для этого он лично примет участие в экспедиции на белый материк. Данную информацию Валдис озвучил в СМИ на сегодняшнем общении с журналистами.

«Мы с группой отправляемся на Антарктиду. 27 ноября вылетаем из Москвы. Примерно через неделю, уйдем в поход со станции «Новолазаревская» в уникальную экспедицию, которую до этого никто не совершал. Мы нигде не будем останавливаться на дозаправку, полагаясь на собственную автономность. Завершится путешествие по Антарктиде в середине января следующего года», - рассказал Пельш. Он также сообщил, что группа пойдет по самой длинной траектории, через Полюс недоступности, Южный полюс, к станциям «Восток» и «Прогресс». Общая длинна маршрута примерно 6 тысяч километров. «Температура сейчас на материке не должна опустится ниже 35 градусов, так как в Антарктиде лето», - сообщил Валдис.