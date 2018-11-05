Британцы Muse выпустили новый альбом «Simulation Theory»

Знаменитая британская рок-группа Muse презентовала новый восьмой по счету альбом «Simulation Theory».

Свежая работа музыкантов будет иметь подобие видеоальбома, так как на каждую из 11 песен группа пообещала выпустить клип. На данный момент, доступны видео к композициям «The Dark Side», «Thought Contagion», «Something Human», «Dig Down», а также «Pressure». Этот трек, по словам солиста Мэтью Беллами, расскажет о давлении на него со стороны поклонников, которые ожидают от коллектива более тяжелого звучания.

Центральной темой пластинки стала научная фантастика, а также ретро-стиль 80-х годов. Оценить труд музыкантов фанаты смогут не только в цифровом формате, а также на виниловых пластинках, компакт-дисках и кассетах.

Обложку альбома создал художник и иллюстратор Кайл Ламберт. Он известен своими работами для сериала «Очень странные дела» и фильма «Парк Юрского периода».

Первый разговоры о новом альбоме Muse появились в 2017 году. В апреле музыканты начали работу над новой песней. Первый сингл «Dig Down» вышел в свет 18 мая 2017 года.

Российские фанаты рокеров смогут услышать и увидеть группу 15 июня 2019 года в Москве на стадионе «Лужники».