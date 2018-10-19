Звезда "Ералаша" Николай Румянцев скончался в 54 года

Сегодня, 10:50 \\ Мозаика

Актер прославился еще в детстве, когда получил роль в детском юмористическом киножурнале. После этого он еще долго участвовал в съемках, а потому стал одним из самых узнаваемых героем сериала.

 Отечественные СМИ сообщают печальную новость, согласно которой в России скончался известный актер Николай Румянцев. Больше всего зрители запомнили его по участию в съемках детского многосерийного фильма "Ералаш". Тем не менее, известно, что снимался также и в других картинах, например, в кино "Прилетал марсианин в осеннюю ночь" и "Весенняя олимпиада, или Начальник хора".

 

 Пока что не уточняется, что послужило причиной трагедии. В последнее время Румянцев не был публичным лицом, а потому о его состоянии здоровья также ничего не было известно. Его не стало, когда ему было 54 года. О месте прощания со звездой "Ералаша", а также дате погребения будет сообщено позже.

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Автор - Мартина Корф
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