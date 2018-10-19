В Москве в канун Нового года будут работать два загса

Об этом для СМИ рассказала руководитель Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова. Она отметила, что данное решение - ответ на просьбу жителей столицы.

Согласно наблюдениям социологов, пары часто хотят приурочить дату своего бракосочетания к какому-либо празднику. В этом году в Москве у собирающихся заключить брак будет уникальная возможность сделать это в канун Нового года. Жители города просили об этом, а потому в мэрии решили пойти им навстречу.

Ефремова рассказала, что для этой цели в день на 31 декабря 2018 года будут работать два загса. Всех желающих воспользоваться его услугами в указанный день просят подать заявления не позже 30 ноября. В случае, если места закончатся, москвичам предлагают произвести регистрацию браков 5 января 2019 года. Чтобы осуществить это, нужно подать заявление не позднее 4 декабря текущего года.