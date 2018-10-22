26 миллионов рублей: На аукционе в Лондоне продали коляску Стивена Хокинга

Сегодня, 09:35 \\ Мозаика

Также из-под молотка в доме Christie's ушел экземпляр докторской диссертации знаменитого физика-теоретика. Он закончил ее написание в 1965 году.

 В марте текущего года стало известно, что в Великобритании скончался один из самых известных современных ученых Стивен Хокинг. Тогда новость об этом потрясла весь мир, ведь несмотря на болезнь он продолжал исследования и оставил после себя множество важных научных трудов.

 Накануне же в Лондоне проходил аукцион, на котором продавали некоторые его вещи. В частности, для торгов выставили коляску Хокинга, в которой он провел больше половины времени своей жизни. За нее отдали целое состояние - 393 тысячи долларов, что в переводе на российские рубли составляет 26 миллионов.

При этом, вырученные суммы пойдут на благотворительность. Продажа инвалидного кресла и диссертации поможет поддержать английскую Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

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Автор - Мартина Корф
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