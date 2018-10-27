Вселенная «Звездных войн» пополнится приквелом от Disney

Сегодня, 09:19 \\ Мозаика

Известная киностудия запланировала создание сериала о событиях, случившихся до основной линии «Звездных войн».

Компания Disney продолжает радовать своих поклонников грандиозными планами. На этот раз ее представители анонсировали новый сериал по «Звездным войнам», который будет транслироваться на сервисе Disney+. Данную информацию озвучил президент студии Роберт Айгер.

Съемки приквела к картине «Изгой-один. Звездные войны. Истории» запланированы на 2019 год. Как будет называться новый сериал пока не решили. Как и в фильме, Кассиана Андора из Альянса повстанцев сыграет мексиканец Диего Луна. «Приквел будет богат на шпионские страсти и смелые попытки вырвать галактику из лап Империи», - рассказал Айгер. На сегодняшний день остается загадкой, кто еще примет участие в новом шоу, и когда сериал появится на экранах.

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Автор - Антон Словацкий
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