«Казаки России» поставят спектакль по роману А.С. Пушкина

Сегодня, 20:41 \\ Мозаика

Танцевальный ансамбль «Казаки России» представит публике спектакль по произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Постановка получила название «Пугачевъ».

Репетиции спектакля начались еще в марте. Композитором выступит лауреат международных конкурсов Алексей Сергунин. Постановка будет приурочена к 220-му юбилею со дня рождения великого А.С.Пушкина.

Роль зачинщика восстания крестьян исполнит Александр Максимов. Режиссурой и постановкой займутся Екатерина Милованова и Леонид Милованов. Он отметил, что главная задача культурного мероприятия – передать события прошлого с современной точки зрения. Таким образом, он надеется заинтересовать зрителей событиями, произошедшими почти двести пятьдесят лет назад. Леонид добавил, что в масштабном спектакле будут присутствовать и воспитательные черты.

Финансирование постановки взяло на себя министерство культуры России. Также был задействован областной бюджет. Культурное событие обойдется в 10 млн. рублей. В спектакле примут участие 50 артистов.

Премьера вокально-хореографического спектакля ожидается 13 и 14 декабря в Липецком театре драмы имени Льва Толстого.

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Автор - София Волкова
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